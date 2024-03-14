سيف بن زايد: أرض الإمارات لا تزال تحتضن أسراراً عميقة

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة ((X)):

((أرض الإمارات لا تزال تحتضن أسراراً عميقة، تختبئ تحت طبقات التراب والزمن، لتبرز الأهمية التجارية والحضارية لهذه المنطقة، فما تم اكتشافه في تل أبرق بإمارة أم القيوين من كنوز مدهشة لمسكوكات ذهبية ونقوش آرامية تعود لأكثر من 2500 عام قبل الميلاد، يؤكد أن هذه الأرض الطيبة شهدت عظمة الحضارات القديمة)).

سموه:

ما تم اكتشافه في أم القيوين من كنوزٍ يؤكد أن هذه الأرض شهدت عظمة الحضارات القديمة

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