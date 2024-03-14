بتوجيهات ومتابعة الشيخة هند.. بنك الإمارات للطعام يطلق مبادرة لتوزيع 5 ملايين وجبة خلال رمضان

ضمن توجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أعلن البنك التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

والمختص بإدارة فائض الطعام والغذاء والحد من هدره، وتوزيعه وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن مبادراته لشهر رمضان المبارك والتي يستهدف من خلالها توزيع 5 ملايين وجبة على المستحقين، بالتعاون مع الشركاء، وبمعدل 166.666 وجبة يومياً، مستهدفاً إطعام أكثر من نصف مليون أسرة، وما يزيد على 3 ملايين عامل، وذلك تعزيزاً لقيم الخير والعطاء والعمل الخيري والاجتماعي.

وستشمل مبادرات البنك التي ستسهم في توفير وجبات غذائية للمستفيدين، عدداً من المبادرات والحملات الفرعية تضم، حملة ((فطوركم علينا))، ومبادرة ((لا لهدر الطعام))، ومبادرة ((طبخة الألف))، و((السلال الغذائية))، و((إفطار مع العمال))، إضافة إلى تنفيذ 25 برنامجاً توعوياً، فيما سيصل عدد الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمبادرات وحملات البنك إلى أكثر من 350 شريكاً استراتيجياً من المنشآت الغذائية والفنادق والشركات.

كما سيشارك أكثر من 5.000 متطوع لدعم أعمال البنك خلال شهر رمضان، فيما سيوقع البنك 5 اتفاقيات شراكة داعمة لأعماله في إدارة فائض الطعام والحد من هدره بالشراكة مع القطاع الخاص.

تكامل

وأكد داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أن مبادرات البنك لشهر رمضان المبارك تجسد دوره كمنظومة إنسانية متكاملة وبنك مستدام ورائد عالمياً يُعلي من قيمة إطعام الطعام، ويحرص على إدارة فائض الطعام والحد من هدره، وإيصاله إلى مستحقيه في أرجاء العالم ضمن إطار مؤسسي مُحكم، بما يعكس قيم الخير والعطاء لدولة الإمارات ونهجها في العمل الإنساني، وجهودها الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة ومحاربة الجوع.

وقال الهاجري: نستهدف من خلال مبادراتنا تعزيز التعامل الحكيم مع الطعام والغذاء والحد من هدره، فضلاً عن دعم المسؤولية المجتمعية والتشجيع على العمل التطوعي وجمع التبرعات المالية والغذائية وإيصالها للمستحقين والمشاركة في أعمال البنك، بما يرسخ قيم التآخي والخير والعطاء بين أفراد المجتمع، ويضمن إيصال فائض الطعام إلى أكبر شريحة ممكنة خلال الشهر الفضيل.

وأشار الهاجري، إلى أن البنك يستهدف عبر حملاته خلال شهر رمضان تحويل 975 طناً من الأغذية عن مسار الطمر، ما يعادل زراعة 102.135 شجرة سنوياً، وذلك كجزء من أهدافه في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أثر بيئي إيجابي في كافة الحملات والمبادرات التي يُنفذها عبر الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول 2027.

وسيجمع بنك الإمارات للطعام، من خلال حملة ((فطوركم علينا))، الوجبات الغذائية لإيصالها إلى المستفيدين داخل الدولة وخارجها، والتي تصل كميتها إلى 350 ألف وجبة ستتبرع بها أكثر من 50 مؤسسة غذائية، فيما سيشارك بتنظيمها 7 جهات، وبمشاركة عدد من المتطوعين للمساعدة في تنفيذ الحملة.

وتستهدف حملة ((السلال الغذائية)) جمع التبرعات على شكل سلال غذائية من خلال شراء كوبونات ودفع قيمتها لمحال البيع بالتجزئة في أسواق الدولة، حيث سيصل عدد الوجبات التي تتضمنها السلال الغذائية إلى 1.5 مليون وجبة، وذلك سعياً من بنك الإمارات للطعام بتوفير غذاء متكامل لأفراد الأسرة والمساهمة في محاربة الجوع.وسينظم بنك الإمارات للطعام جلسة إفطار لأكثر من 2.000 عامل في إمارة دبي، وذلك تعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي، وتقديراً لفئة العمال والجهود التي يبذلونها.

وسينظم البنك أيضاً مسابقة ((طبخة الألف)) بين الطهاة الهواة لتجهيز وإعداد وتوزيع 4 آلاف وجبة يومياً ولمدة 5 أيام خلال شهر رمضان في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة ((تايا)) للإنتاج، كما سينسق مع 200 متبرع من أسواق الخضار والفواكه والشركات التجارية وأسواق البيع بالجملة لإعادة توزيع الفائض من الطعام بعد طبخه وتجهيز وجبات وفق جودة عالية للمستفيدين من فئة العمال بمعدل يصل إلى 2 مليون وجبة، فضلاً عن إعادة توزيع الوجبات الفائضة المطبوخة لدى المطاعم والفنادق.

وسيعمل البنك من خلال مبادرة ((إنقاذ الطعام))، على إعادة تدوير 1.5 مليون وجبة من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك البشري وتحويله عن مسار الطمر ومعالجته ليستخدم كأسمدة توزع على المزارعين في منطقة حتا، بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء ((نعمة))، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

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