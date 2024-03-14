منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته التاسعة الاثنين المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق الاثنين المقبل، 18 مارس الجاري، الدورة الـ9 لـ((منتدى الإعلام الإماراتي))، بحضور نخبة من قيادات مؤسسات الإعلام الإماراتي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكتاب والمفكرين وصناع الرأي.

وأعلن نادي دبي للصحافة؛ الجهة المنظمة للحدث، أن المنتدى يناقش هذا العام موضوعات وقضايا على قدر كبير من الأهمية، لا سيما أن الدورة التاسعة تعقد في توقيت بالغ الأهمية، ووسط متغيرات إقليمية سريعة، تتطلب سياسات إعلامية واضحة وخطاباً إعلامياً متماسكاً ومؤثراً، إلى جانب الحاجة لأدوات تؤهل الإعلام الإماراتي للقيام بدور مؤثر في اتجاهات الرأي العام الدولي إزاء بعض القضايا الرئيسة.

ويستضيف المنتدى هذا العام نخبة من القيادات الإعلامية ضمن جلسة حوارية رئيسة، ستناقش كيفية التأسيس لنموذج إعلامي إماراتي جديد يواكب المتغيرات السريعة والإنجازات الكبيرة للدولة.

بالإضافة إلى تقييم حالة الفرص المتوفرة أمام قدرة الإعلام الإماراتي على إنتاج محتوى تنافسي، والتحديات الحقيقية التي تقف عائقاً أمام انتقال الصحف المقروءة إلى حالة التطور المطلوبة، وغيرها من القضايا والتساؤلات المهمة التي تدور في أذهان الجميع حول حال ومستقبل الإعلام الإماراتي.

مرحلة مهمة

وفي هذه المناسبة، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات تقف على أعتاب مرحلة مهمة من التطوير والإنجازات الضخمة، ويترافق مع هذه المرحلة متغيرات إقليمية وعالمية سريعة على كافة الأصعدة، وهذا يتطلب حضوراً إعلامياً على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي.

وقالت: ((الأسئلة المرتبطة بإعلامنا المحلي بهمومها وتحدياتها وفرصها، هي الشغل الشاغل لجميع القيادات والنخب العاملة في هذا المجال، وهذا يستوجب منّا رفع سقف النقاش وتهيئة كافة السبل التي تعين إعلام الإمارات على أن يكون نافذة فعالة تطل منها قصة الإمارات قيادة وشعباً على العالم، والعمل باستمرار على تعزيز دوره كشريك ذي أثر إيجابي في مسيرة التطوير والتنمية)).

وأضافت: ((يجمعنا هدف واحد مع مختلف مؤسسات الإعلام الإماراتي، وهو رصد أهم المؤثرات في مسيرة تطوير الإعلام.

وتناول تلك المؤثرات من مختلف الجوانب لاستيعاب كافة عناصرها من أجل ضمان أن يكون إعلامنا المحلي منافساً ومواكباً للأهداف الكبيرة التي تحملها دولة الإمارات وشعبها الطموح للمستقبل، فاليوم نحن بأمس الحاجة إلى الاستماع من خلال المنتدى إلى آراء جميع الحضور حول ملامح الإعلام الإماراتي ومستقبله، وذلك عبر نقاش شفاف وحقيقي لا يقبل المجاملة)).

مسؤولية مضاعفة

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها لإسهامات الإعلام الإماراتي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة خلال العقود الماضية. وقالت: ((لم توفر القيادة الرشيدة جهداً في تهيئة المناخ الداعم للإعلام في أجواء تتسم بالحرية، وهذا فرض مسؤولية مضاعفة أمام قيادات ومسؤولي الإعلام المحلي، لبذل المزيد من الجهود لتقديم محتوى متطوّر يواكب متطلبات العصر الراهن)).

وأضافت: ((تطوير الإعلام الإماراتي اليوم هو في مقدمة أولياتنا الوطنية، ونادي دبي للصحافة لن يوفر جهداً في مواكبة أهم التطورات، ورصد سبل الاستفادة من الفرص الجديدة)).

منصة

وتابعت بوحميد، يُعد منتدى الإعلام الإماراتي المنصة الجامعة للقائمين على قطاع الإعلام المحلي في دولة الإمارات، بما يضمه من قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف يومية وإصدارات صحفية، وكذلك المنصات الرقمية المتنوعة، ليكون بذلك التجمع الأكبر من نوعه للقيادات الإعلامية الإماراتية لمناقشة حال القطاع والموضوعات المتعلقة بمستقبل تطويره.

والفرص التي يمكن الاستفادة منها للوصول إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وكذلك رصد التحديات التي تواجه القطاع بمختلف مكوناته وأفضل سبل التغلب عليها. ونأمل خلال دورة هذا العام أن تكون مخرجات المنتدى على قدر عالٍ من الاستباقية للتغلب على التحديات.

جدير بالذكر أن منتدى الإعلام الإماراتي يشكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المرتبطة بأهم القضايا والموضوعات التي تشغل الإعلام، وذلك من خلال استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية لإلقاء الضوء على جوانب مهمة من تلك القضايا.

منى المري:

نقف على أعتاب مرحلة مهمة من التطوير وسط متغيرات إقليمية سريعة وهذا يتطلب حضوراً إعلامياً على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والوعي

د. ميثاء بوحميد:

تطوير الإعلام الإماراتي في مقدمة أولوياتنا الوطنية.. ونادي دبي للصحافة لن يوفر جهداً في مواكبة أهم التطورات ورصد سُبل الاستفادة من الفرص الجديدة

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