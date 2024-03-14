حكومتا الإمارات وقيرغيزستان تطلقان برنامج القيادات الشابة

دشنت حكومتا الإمارات وقيرغيزستان مرحلة جديدة من الشراكة، بإطلاق برنامج القيادات الشابة في قيرغيزستان، الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الشابة وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.

وذلك برعاية وحضور إقيلبيك جباروف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، وبمشاركة وفد مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، وضمن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وقيرغيزستان في مجالات التحديث الحكومي.

والتقى اقيلبيك جباروف، خلال فعالية إطلاق البرنامج، وفد مكتب التبادل المعرفي، الذي ضم عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي.

والدكتور محمد سعيد العريقي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان، السفير غير المقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية قيرغيزستان وجمهورية طاجيكستان، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور محمود البرعي من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والمدرب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وحضر الإطلاق جينبيك كولوباييف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، وباكيت توروباييف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والزراعة والصناعة التحويلية، وباكيت سيديكوف رئيس دائرة البحوث السياسية والاقتصادية في شؤون الرئاسة، وكودايبيرجين بازارباييف مدير الوكالة الحكومية لشؤون الخدمة المدنية التابعة لمجلس وزراء قيرغيزستان، ومرادبيك أزيمباكييف رئيس قسم السياسة الخارجية في شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جمهورية قيرغيزستان.

منصة لبناء القدرات

وأكد إقيلبيك جباروف أن التعاون الوثيق مع دولة الإمارات أسهم في إنجاح الجهود لتحقيق أهداف التعاون الاستراتيجي في التحديث الحكومي، بشكل تجاوز التوقعات، وأعرب عن امتنانه لمبادرة دولة الإمارات بتعزيز مشاريع تبادل الخبرات مع جمهورية قيرغيزستان، مشيراً إلى أن النتائج التي تم تحقيقها ستحفز الجانبين للوصول لمزيد من النجاحات.

وقال إقيلبيك جباروف: إن دولة الإمارات تتمتع بخبرة واسعة في تطوير استراتيجيات طويلة المدى تغطي 50 عاماً، وإن جمهورية قيرغيزستان حريصة على الاستفادة من هذه الخبرات المتقدمة في تطوير استراتيجيات مماثلة على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن ((برنامج القيادات الشابة في قيرغيزستان)) يمثل منصة مهمة لبناء القدرات تتيح الفرصة لـ25 من المتخصصين في القطاع الحكومي لتلقي تدريب شامل في موضوعات رئيسية مثل السياسات والكفاءة والاستراتيجية والإدارة الحكومية، وتسهم في تطوير معارفهم وتعزيز التواصل وبناء فهم مشترك وعلاقات تكاملية تعزز مستويات التعاون في إنجاز المشاريع والمبادرات المستقبلية.

مشاركة الخبرات

ومن جانبه أكد عبدالله لوتاه سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتوسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها مع الحكومات حول العالم، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة، بالاستفادة من التجارب الاستثنائية لدولة الإمارات في بناء القدرات القيادية، وتطوير مجالات العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.

وقال: إن إطلاق برنامج القيادات الشابة في قيرغيزستان، يمثل إضافة نوعية جديدة لمخرجات ونتائج الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، وضمن جهود تعزيز قدرات الكوادر الشابة وتمكينها بالمهارات والأدوات اللازمة لقيادة مستقبل العمل الحكومي.

وأشار عبدالله لوتاه إلى مخرجات الشراكة بين البلدين في مجال بناء القدرات الحكومية، التي تمثلت في عقد 40 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 1500 متدرب، وغطت أكثر من 10 آلاف ساعة عمل، إلى جانب تنظيم ورش في مجالات استشراف المستقبل والتواصل الفعال وإدارة التغيير وقيادة الجيل القادم، وإدارة الأداء، ومشاركة قيرغيزستان في برنامج المدراء الحكوميين العالميين الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.

الارتقاء بالإدارة الحكومية

وسيعمل برنامج القيادات الشابة الذي يشرف على تنفيذه برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وينظم في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وقيرغيزستان، على تمكين المنتسبين من أفضل المهارات التخصصية وبناء قدراتهم بما يعزز مساهمتهم في جهود الارتقاء بالأداء والإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة، ويشارك في دورته الأولى 25 من القيادات الشابة.

ويسعى البرنامج إلى تمكين المنتسبين من تطوير مشاريع تحولية في حكومة قيرغيزستان بالاعتماد على الحلول الابتكارية والاستباقية، وإطلاعهم على أهم المتغيرات والتوجهات العالمية، وتمكينهم من تبني أحدث التقنيات والمهارات القيادية اللازمة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وتشمل محاور البرنامج: ((إدارة الأزمات، والحكومة المرنة، وتصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات، والابتكار الحكومي، والإدارة الفاعلة للموارد))، ويمتد لـ4 أشهر، وسيتم تنظيم جلسات تخصصية وورش حوارية حضورية وافتراضية وزيارات تعريفية.

إضافة إلى مقابلات مع نخبة الخبراء والمتخصصين في مجالات القيادة للتعرف على التجارب القيادية العملية، بما يسهم في توظيفها بتعزيز قدرة حكومة قيرغيزستان على مواجهة التحديات واستكشاف فرص جديدة تدعم تحقيق توجهاتها المستقبلية.

صنع القرار

ويركز محور ((إدارة الأزمات)) على أهم أساليب وأدوات إدارة الأزمات وبناء السيناريوهات المستقبلية وتقييمها ودراسة أثرها، فيما يتناول محور ((الحكومة المرنة)) دور القادة في فهم المستقبل والتوجهات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة، وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

وأما محور ((تصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات)) فيتناول دور القادة في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييم السياسات ومراقبة تنفيذها وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار، فيما يغطي محور ((الابتكار الحكومي)) أهمية الابتكار ودوره في تصميم السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات المختلفة.

ويعرف محور ((الإدارة الفاعلة للموارد)) على أساليب الإدارة الفاعلة لمختلف الموارد الحكومية التي تضمن استدامتها وجاهزيتها للمستقبل. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارات معرفية إلى عدد من الجهات الحكومية، والتعرف على أبرز تجارب دولة الإمارات للاستفادة منها في دعم القيادات الشابة في قيرغيزستان.

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