الحكام وأولياء العهود يواصلون استقبال المهنئين برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون، عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

استقبال

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل سموه في قصر الزاهر، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وعدداً من كبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدداً من المواطنين والمقيمين بالدولة.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع المهنئين، الذين دعوا المولى عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

تهانٍ

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون، عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

استقبال مهنئين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا التهنئة لسموه بحلول الشهر الفضيل.

وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد أقام مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بشهر رمضان المبارك.

مأدبة

وحضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سمو ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تبريكات

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، من المواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة ورجال الأعمال والتجار والطاقم الطبي التابع للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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