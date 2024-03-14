حاكم الشارقة يوجه باستكمال شبكات الصرف الصحي في الساف والغيل

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالبدء في استكمال مشروعات شبكات الصرف الصحي بحيي الساف والغيل بضاحية الفريش في مدينة كلباء، استكمالاً لمشروعات الصرف الصحي، التي قامت بها دائرة الأشغال العامة، ضمن منظومة الصرف الصحي الاستراتيجية الرئيسية بالشارقة، وخطة الصرف الصحي في مدينة كلباء.

ويأتي المشروع ضمن مشروعات التطوير في مدينة كلباء، التي وجه بها سموه، واستكمالاً لمشروعات الصرف الصحي المنجزة سابقاً في مناطق المربع 16 والمربع 19 (الساف 8)، والقلعة وخور كلباء والبردي والعود والقادسية والسدرة وحطين والخوير ومجمع الساف السكني، إضافة إلى محطة المعالجة، التي تسع 3700 لتر مكعب في اليوم.

وستسهم مشروعات الصرف الصحي، بتحسين الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، والنظام البيئي المحيط، بما في ذلك المياه الجوفية، والمسطحات المائية، والتربة، ودعم التنمية المستدامة، والحد من الكوارث البيئية، وتعزيز الجذب السياحي والاستثماري، وتوفير بيئة نظيفة وصحية.

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