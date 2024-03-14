Friday, 15 March 2024 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاكم الشارقة يوجه باستكمال شبكات الصرف الصحي في الساف والغيل

3/14/2024 7:16:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالبدء في استكمال مشروعات شبكات الصرف الصحي بحيي الساف والغيل بضاحية الفريش في مدينة كلباء، استكمالاً لمشروعات الصرف الصحي، التي قامت بها دائرة الأشغال العامة، ضمن منظومة الصرف الصحي الاستراتيجية الرئيسية بالشارقة، وخطة الصرف الصحي في مدينة كلباء.

ويأتي المشروع ضمن مشروعات التطوير في مدينة كلباء، التي وجه بها سموه، واستكمالاً لمشروعات الصرف الصحي المنجزة سابقاً في مناطق المربع 16 والمربع 19 (الساف 8)، والقلعة وخور كلباء والبردي والعود والقادسية والسدرة وحطين والخوير ومجمع الساف السكني، إضافة إلى محطة المعالجة، التي تسع 3700 لتر مكعب في اليوم.

وستسهم مشروعات الصرف الصحي، بتحسين الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، والنظام البيئي المحيط، بما في ذلك المياه الجوفية، والمسطحات المائية، والتربة، ودعم التنمية المستدامة، والحد من الكوارث البيئية، وتعزيز الجذب السياحي والاستثماري، وتوفير بيئة نظيفة وصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14032024000110011019ID1107979789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث