أحمد بن محمد: توجيهات محمد بن راشد رسالة تقدير وتكريم وعرفان للأم

بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أعلنت المؤسسة المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم، لدعم حملة ((وقف الأم))، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات، من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد، أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق حملة ((وقف الأم))، هي رسالة تقدير وتكريم وعرفان للأم، ولدورها العظيم في الرعاية والتنشئة والإعداد والتوجيه، وغرس القيم الإنسانية النبيلة، والأخلاق الحميدة في نفوس الأجيال، وإسهامها الرئيس في نهوض الأمم، كونها المُعلِّم الأول لأجيال المستقبل.

وأشار سموّه إلى أن ((وقف الأم)) يجسّد مبدأ استدامة العمل الخيري والإنساني، وإحياء ثقافة الوقف، التي تضمن استمرارية العطاء والتوسع في مصارفه، وتموّل قطاعات حيوية.

في مقدمها التعليم، لإثراء العقول، وتمكين الأجيال الصاعدة بأدوات ومهارات تعينها على تحقيق ذاتها، والمساهمة الإيجابية في تنمية وبناء مجتمعاتها، ترسيخاً لنهج العطاء الهادف الذي طالما ارتبط باسم دولة الإمارات وبدبي، انطلاقاً من القيم الإماراتية الأصيلة، وما تعليه من مبادئ إنسانية نبيلة.

من جانبه، أكد معالي عبد الله محمد البسطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق حملة ((وقف الأم))، تحمل رسالة بالغة الأهمية، حول إجلال الأم، ودورها المحوري في التنشئة والتربية والتعليم، وأثر هذا الدور في حياة كل فرد من أفراد المجتمع، وبضرورة رد الجميل لهنّ، موضحاً أن المساهمة في هذه الحملة، تشمل محاورها الأربعة، وهي: تكريم الأمهات، وإتاحة التعليم حول العالم، ونشر ثقافة الوقف، واستدامة العطاء.

وقال معاليه: ((بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على المساهمة في المبادرات الخيرية النوعية، وتيسير سبل نجاحها، وإيصال العون إلى مستحقيه في أي مكان من العالم.

وقد عوّدنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق مثل هذه المبادرات، دعماً للعمل الإنساني والخيري، بأسلوب يخدم المجتمعات حول العالم، وستشارك المؤسسة في إدارة هذه الحملة المباركة، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وستسهم فيها بدورٍ فاعلٍ لتحقيق الأهداف المرجوة منها)).

وتفتح حملة ((وقف الأم)) للتعليم، باب المساهمة للجميع من مختلف الفعاليات الاقتصادية والخيرية والاجتماعية، على مستوى المؤسسات والأفراد، وذلك عبر قنواتها المتعددة، بما يوسع دائرة المساهمين في العمل الوقفي، ويضمن تعميم أثره واستدامته على المدى البعيد.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مساهم رئيس في المبادرات الإنسانية التي يطلقها سموّ راعي المؤسسة، ومنها حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، حيث تبرعت لحملة ((10 ملايين وجبة))، وحملة ((100 مليون وجبة))، إضافة إلى حملة ((مليار وجبة)) في عام 2022، وكذلك مساهمتها العام الماضي في حملة ((وقف المليار وجبة))، التي هدفت إلى إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، من خلال استدامة العطاء، للقضاء التام على الجوع، كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

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