رئيس الدولة يتبادل تهاني رمضان هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء العراق

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا خلال اتصال هاتفي، التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك.. سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على البلدين وشعبيهما.

من جهة أخرى، أعرب سموه، عن تمنياته السلامة لإندونيسيا وشعبها إثر الفيضانات التي شهدتها جزيرة سومطرة الإندونيسية مؤخراً، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه.

وشكر الرئيس الإندونيسي صاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن تقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه إندونيسيا وشعبها، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، تبادلا خلاله أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه ومحمد شياع، عن أطيب تمنياتهما للبلدين والشعبين الشقيقين بهذه المناسبة المباركة، داعيين الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على دولة الإمارات والعراق وشعبيهما، وأن يعيده على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والأمان.

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