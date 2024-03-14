الحوافز الاقتصادية لا تكفي وحدها لحل أزمة انخفاض المواليد في اليابان

بين عامي 2019 و2021، انخفض عدد الزيجات اليابانية السنوي بنحو السدس، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على نصف مليون.. ربما لا يكون هذا مفاجئاً تماماً، لأن القيود الصارمة التي فرضت على التجمعات خلال سنوات الوباء، كانت كارثية على حفلات الزفاف. ولكن ما يبعث على القلق، أنه لم يحدث أي انتعاش بعد ذلك. ولأن موسم حفلات الزفاف الربيعي يقترب كثيراً، فسيكون الأمر رائعاً أن يعيد ذلك اليابان إلى مسار الزواج. وبعد انتعاش متواضع للغاية، عندما استأنفت اليابان العمل كالمعتاد في عام 2022، انخفض عدد الزيجات في عام 2023 إلى أقل من نصف مليون، لأول مرة منذ منتصف الثلاثينيات.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، الأرقام الأولية للمواليد في اليابان في عام 2023، والتي كشفت عن انخفاض بنسبة 5.1 % عن العام السابق، وصولاً إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بلغ 758 ألفاً و631 مولوداً. ويبدو أن الدولة الآسيوية اعتادت على هذه الأرقام، التي تؤكد حقيقة لا هوادة فيها بانخفاض المواليد، وبشكل عام، انخفاض عدد السكان.

هذه الأرقام مقلقة حقاً، ففي أحدث توقعاته، توقع المعهد الوطني الياباني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي، انخفاض عدد المواليد إلى 755 ألف نسمة في عام 2035، والآن وصل تقريباً إلى هذا الرقم، قبل عقد من الزمن المحدد له. وينتج عن الزيجات اليابانية المستقرة وطويلة الأمد، رغم العديد من المشاكل المالية، وغيرها التي يذكرها الأزواج كعقبة أمام تكوين أسر كبيرة، نحو 1.9 طفل. وببساطة شديدة، وللحصول على مجموعة أكبر من الأطفال الرضع سنوياً، تحتاج اليابان إلى المزيد من الزيجات الطويلة الأمد والمستمرة، ويفضل أن يكون ذلك من قبل أشخاص يبدأون في سن أصغر.

وباعتبارها طموحاً (إذا كان هذا هو ما يقرره الساسة اليابانيون)، فإن فكرة محاربة النزعة الاجتماعية نحو الزواج في سن متأخرة، وبشكل أقل، هي فكرة جريئة وتدخلية للغاية، وسوف يتطلب الأمر، كسياسة، براعة من النوع الذي لم تظهره أغلب البلدان المتقدمة بعد. إن اليابان تشعر بالقلق الكبير بشأن التركيبة السكانية منذ سنوات عديدة.

وقد استثمرت قدراً كبيراً من الجهد في سياسات تهدف ظاهرياً إلى إقناع اليابانيين بإنجاب المزيد من الأطفال. وتم دعم الحزمة الأخيرة، التي قدمها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في عام 2023، من خلال خطابات شديدة الإلحاح، كما أنه أشار إلى أن هذه إلى حد كبير، قد تكون آخر محاولة، إن أراد المجتمع الياباني الاستمرار في العيش بالطريقة التي يعيش بها حالياً.

ومن الحكمة أن ينتبه صناع السياسات في بقية العالم إلى هذا الأمر، فالكيفية التي تتعامل بها اليابان مع تحدياتها الديموغرافية، والعواقب العديدة المترتبة على الشيخوخة، وتقلص عدد السكان- تشكل جميعها أهمية بالنسبة لمجموعة متزايدة الضخامة من البلدان المتقدمة في مختلف أنحاء العالم، تشهد اتجاهات مماثلة، وترى نسخاً من المتاعب التي تواجهها اليابان في حاضرها أو مستقبلها.

وتأتي حزمة كيشيدا في الأساس، بمثابة تعزيز للسياسات القائمة، التي تهدف إلى تشجيع الأزواج الحاليين على تكوين أسر أكبر، وكما هي الحال دائماً، تم بناء السياسات استناداً إلى استطلاعات رأي، تُظهر أن الأسباب الرئيسة لعدم إنجاب المزيد من الأطفال، هي أسباب اقتصادية. ونظراً للضغوط على المال العام، تعد هذه خطوة جريئة، فهناك زيادة في المزايا للرجال والنساء الذين يأخذون إجازة لرعاية الأطفال بعد الولادة، حيث إنهم سيحصلون على 100 % من أجورهم قبل الإجازة، خلال فترة غيابهم عن العمل.

وستحصل الأسر على مخصصات وبدلات للأطفال حتى سن 18 عاماً، وسيتم دفع المزيد للأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر. كما سيتم توسيع التأمين الصحي الحكومي لتغطية نفقات الولادة. وكان أكبر إجراء جديد مالياً، هو توفير مزايا إجازة رعاية الطفل للعاملين غير النظاميين والعاملين لحسابهم الخاص. من ناحية، يبدو هذا التوجه جاداً: إذ تتعامل الحزمة بشكل مباشر مع عدد من المجالات التي تظهر مراراً وتكراراً، كأسباب للعزوف عن إنجاب عدد أكبر من الأطفال، وربما يدعم ذلك ارتفاع معدل الخصوبة بشكل طفيف.

لكن من ناحية أخرى، فإن ذلك يوضح القيود المفروضة على الحكومة في مثل هذه الحالة، وإذا كان تعزيز معدلات الخصوبة يرتبط ببساطة بتحسين الوضع الاقتصادي للآباء والأمهات، فلماذا لا نتخلص من كل العقبات الاقتصادية في أقرب وقت؟ قد يكون الجواب هو أن الحكومة اليابانية تدرك في قرارة نفسها، أن الزواج هو المهم، لكن لا يمكنها أن تلعب دور الخاطبة.

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