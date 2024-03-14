شركات التكنولوجيا الناشئة تمنح موظفيها الجدد أسهماً أقل مع تراجع التقييمات

خفضت شركات التكنولوجيا الناشئة حزم الأسهم للموظفين الجدد، فيما تصارع للتغلب على الانكماش طويل المدى، حسب بيانات أصدرتها شركة ((كارتا)) للبرمجيات، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها. وأظهرت البيانات أن الموظفين الذين يتجهون للعمل في الشركات الناشئة يحصلون على أسهم فيها أقل بنسبة 37% في المتوسط، مقارنة بـ 18 شهراً مضت. وبالكاد تغير متوسط الرواتب خلال تلك الفترة، حيث تقلص بنسبة 0.2% منذ نوفمبر 2022، وفقاً لـ ((كارتا))، التي تستقي المعلومات من 43.000 شركة تكنولوجية أمريكية في مراحلها المبكرة، وتستخدم منصتها لإدارة شؤون المستثمرين.

ولطالما كانت حزم الأسهم التي تمنح للموظفين بشركاتهم عنصراً مهماً في التعويضات التي تقدمها الشركات الناشئة، ووسيلة يمكن من خلالها للشركات الوليدة اجتذاب أفضل المواهب حتى إن كانت رواتبهم أقل من المنافسين الأكبر.

ويمكن لمن ينضمون للعمل في الشركات الناشئة، خاصة في المراحل المبكرة، أن يصبحوا أثرياء عن طريق بيع هذه الأسهم عندما تنفذ الشركة اكتتاباً عاماً أولياً. وخلق الاكتتاب العام لشركة فيسبوك عام 2012 جيلاً جديداً من أصحاب الملايين الشباب بين موظفيها البالغ عددهم 3000 موظف، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في ذلك الوقت.

لكن كان هناك انخفاض واسع في تقييمات هذه الشركات الجديدة خلال الـ 18 شهراً الماضية، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا المتداولة في البورصة، كما دفعت أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين نحو استثمارات أقل خطورة.

من جانبه، قال توم كيسر، مدير العمليات لدى ((كارتا)): ((الشركات متحفظة للغاية في كيفية إدارة النقد والأسهم في سوق تفتقر إلى اليقين)). وقال إن الشركات الناشئة تحتفظ بالأسهم لمساعدتها في جمع مزيد من التمويلات بمجرد تحسن أوضاع السوق، مضيفاً أن الموظفين أسهموا بدورهم في هذا التغيير الذي طرأ على التعويضات.

وقال ((هناك جزء آخر من هذا التحول، وهو أن الموظفين لم يعودوا يؤمنون بمقايضة ساعات العمل أو التعويضات بالأسهم، لأنهم يعتقدون أن السوق لم تعد كما كانت مولدة للثروة))، وتابع ((تنظر أقسام الموارد البشرية فيما يقدره الموظفون حقاً، وهم يقيمون وزناً للنقود في الوقت الراهن أكثر من الأسهم)).

وأفادت ((كارتا)) أن نحو 20% من الاستثمارات في الشركات الناشئة التي تتبعتها العام الماضي كانت ((متناقصة))، ما يعني أن قيمة التمويل كانت أقل من المرة الأخيرة التي حصلت فيها الشركة على أموال، مشيرة إلى أنه كان أعلى معدل للتناقص منذ أوائل 2018. ويعني انخفاض التقييم أن الأسهم التي يحتفظ بها الموظفون المبتدئون أقل قيمة من ذي قبل، حتى بالنسبة لمن حصلوا على شريحة أكبر من الكعكة.

وتقلصت حزم الأسهم التي تقدمها الشركات الناشئة حتى مع انخفاض أعداد الموظفين في المتوسط، بحسب ((كارتا)). وشهد العام الماضي أول صافي انكماش سنوي في التوظيف داخل الشركات الناشئة منذ 5 أعوام على الأقل، مع معدلات مغادرة للوظائف أكبر من التعيينات الجديدة.

وانخفض معدل التوظيف بهذه الشركات في 2023 على أساس سنوي، وكان معدل خروج الموظفين منها كبيراً، إذ تشير بيانات ((كارتا)) إلى مغادرة 32% من الموظفين المعينين في 2022. وشهدت الشركات الناشئة موجة تسريحات في وقت مبكر من العام الماضي، شملت تسريح 18.000 موظف في يناير وحده، بالتزامن مع تسريحات ضخمة للموظفين من كبرى شركات التكنولوجيا خلال ذلك الشهر.

أما الموظفون الحاليون في الشركات الناشئة، فقد قضوا العامين الماضيين وهم يشاهدون قيمة أسهمهم وهي تواصل الانخفاض على نحو حاد. ويتيح الاكتتاب العام الأولي أو بيع الأسهم في الأسواق الخاصة للموظفين التخلّي عن حيازاتهم من الأسهم. لكن تظهر مجموعة من صفقات البيع الأخيرة بيع الموظفين أسهمهم بتقييم أقل كثيراً مما كانوا يأملونه.

وبلغ تقييم تطبيق إنستاكارت لتوصيل البقالة 9.9 مليارات دولار عند إدراج الشركة في البورصة في سبتمبر، وهو نذر يسير من تقييم قيمته 39 مليار دولار بلغته في 2021. وفيما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي لشركة ريديت للتواصل الاجتماعي في الأسبوع المقبل، يُتوقع أن تتراوح قيمة الشركة بين 5.8 -6.4 مليارات دولار، ما يقل عن تقييم يبلغ 10 مليارات دولار كانت قد وصلته الشركة في آخر تقييم خاص لها.

أما بعض الشركات الناشئة التي أرجأت خطط الاكتتاب العام الأولي في خضم الكساد، فقد أجرت مبيعات خاصة للأسهم بالأشهر الأخيرة لمنح قدر من السيولة للموظفين الذين ترتبط ثرواتهم بخيارات شراء الموظفين للأسهم. ونظمت مجموعة سترايب للمدفوعات في وقت مبكر من هذا الشهر بيعاً لأسهم موظفين لديها تقدر بمليار دولار، وهي صفقة حددت قيمة الشركة عند 65 مليار دولار، ما يقل عن الذروة التي بلغتها في 2021 عند 95 مليار دولار.

وفي ضوء انخفاض التقييمات، سارعت بعض الشركات الناشئة إلى إعادة تسعير خيارات شراء الموظفين للأسهم، وخفضت سعر المِنَح من أجل زيادة الحافز المالي للموظفين الذين يحتفظون بها. وبحسب بيانات ((كارتا))، كانت الأرباع السنوية الستة الماضية هي الفترة الأكثر ازدحاماً من حيث إعادة تسعير خيارات شراء الموظفين للأسهم منذ بداية 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز