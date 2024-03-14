61 % من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة متفائلون بالنمو

أطلقت ((آرثر دي ليتل)) شركة الاستشارات الإدارية العالمية، أمس، دراستها الجديدة بعنوان ((مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2024))، والتي كشفت عن ثقة اقتصادية قوية بين قادة الأعمال في الشرق الأوسط، حيث أشارت الدراسة إلى تفاؤل النسبة الأكبر 61 % من الرؤساء التنفيذيين بشأن النمو الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، وهو يُعد ارتفاعاً ملحوظاً من 13 % فقط العام الماضي. ورغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، إلا أنه لا يزال 37 % من هؤلاء القادة يستشرفون مستقبلاً مستقراً، وهو ما يعكس مدى ثقتهم في قوة اقتصاد المنطقة. ومن جهة أخرى هناك نسبة صغيرة تبلغ 2 % فقط ممن يتوقعون تراجعاً، حيث تشير تلك التوقعات إلى إجماع الثقة والاعتقاد باستمرار النمو في الشرق الأوسط بعد تجاوز العقبات الأخيرة.

يُعد الالتزام بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية للأعمال أمراً محورياً لتحقيق للنمو على المستوى العالمي، حيث عبّر 54 % من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عن رؤية استراتيجية نحو تنفيذ شامل للذكاء الاصطناعي على مستوى شركاتهم بأكملها، بينما يتبنى %96 من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل بمنهجيات مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فقد أكّد 31 % منهم على تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العديد من الإدارات والأقسام، في حين استطاع 13 % من الطموحين منهم تنفيذ استراتيجية شاملة وفعّالة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

ويدرك الرؤساء التنفيذيون ما يتطلبه الحصول على أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي من التركيز على مواردهم البشرية، حيث يرى تسعة وخمسون بالمئة منهم حاجتهم القوية أو الملحة لتحسين مهارات تلك الموارد من أجل تلبية المتطلبات المتغيرة ومواكبة النمو المتزايد من 13 % في عام 2023. ويُعد هذا التوجه ملحاً بوجهٍ خاص في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية، في ظل زيادة بنسبة 63 % في الحاجة إلى تحسين المهارات والخدمات المالية (أكثر من 55 %).

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