العودة القوية للعملات المشفرة تكشف عن الكثير من النفاق في الأسواق

في حال لم تسمع، أو اخترت تجاهل مثل هذه الأشياء عمداً، فقد عادت ((بيتكوين)) بقوة، حيث قفزت العملة المشفرة الأصلية، التي لا تزال الأكبر، إلى مستويات قياسية مرتفعة، لتتضاعف قيمتها بأكثر من ثلاث مرات في خلال عام واحد. وتتمتع عملات مُشفرة أخرى، مثل ((إيثيريوم)) و((دوج كوين))، التي يحبها إيلون ماسك، بمكاسب هي الأخرى، وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه السوق تربو على 2.7 تريليون دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

ومن الغريب مع ذلك هو أنك ربما لم تسمع عن هذا بالفعل، حيث لا يثور صخب كبير هذه المرة عن العملة التالية، التي ((ستذهب إلى القمر))، أو عن كثير من الحالات، التي يشتري فيها مالكو هذه العملات سيارات لامبورغيني، كما لا تنشر الصحف مقالات كثيرة عن مدى الثراء، الذي أصاب الجميع من حولك وباستثنائك أنت. وأفادت ((غوغل تريندز)) بأن حركة البحث حول العالم عن كلمتي ((بيتكوين)) و((كريبتو)) قفزت بالفعل في الأيام الأخيرة، لكنها ما زالت عند نحو نصف حركة البحث المسجلة في آخر مرة وصلت فيها هذه السوق ذروتها في 2021.

عموماً، ليس ثمة صخب مثار عن العملات المشفرة في 2024، حتى الآن على الأقل، ولا يعدو الأمر كونه حديثاً خافتاً، والسبب في ذلك هو أن العوامل التي يُفترض كونها معززة لارتفاع الأسعار ليست من نوع الهوس الجامح، الذي رأيناه سابقاً، مثل الهوس بالاكتتابات العامة الأولية للعملات في 2017، أو الرموز غير القابلة للاستبدال في 2021.

الواقع هذه المرة أن ثمة المزيد من الأمور التقليدية، التي تدور في هذا الفضاء، وهي تشمل ديناميكيات العرض والطلب في الفترة، التي تسبق عملية ((التنصيف)) المتوقع حدوثها في أبريل، وتشهد انخفاض عدد عملات ((بيتكوين)) التي تُعدّن كل 10 دقائق إلى النصف عند 3.125 عملات، فضلاً عن احتمالات خفض أسعار الفائدة، وتدفق رؤوس الأموال المؤسسية إلى 11 صندوق ((بيتكوين)) متداولة في البورصة بعد أن حظيت بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا العام.

وربما يكون لهذا العامل الأخير أكبر الأثر، حيث أشارت بيانات منصة الأصول المُشفرة ((ذا بلوك)) إلى تداول ما يزيد على 50 مليار دولار إجمالاً في صناديق ((بيتكوين)) المتداولة في البورصة. وسلطت البيانات الضوء على أن الصندوق الذي أطلقته ((بلاك روك))، أكبر مدير للأصول على مستوى العالم، هو بالفعل ثالث أكبر الصناديق المتداولة في البورصة لدى الشركة وأسرعها وصولاً إلى 10 مليارات دولار. وتفيد التقارير بأن بعض من كبرى المصارف العالمية، مثل ((مورغان ستانلي)) و((ويلز فارغو)) و((بنك أوف أمريكا))، تستعد بدورها للانخراط في التداولات المعتمدة على ((البيتكوين))، ويبدو لنا هنا أن الدروس المؤلمة المستفادة من الأزمة المالية، كتفادي الأصول عالية الخطورة، قد ضُرِبَ بها عرض الحائط.

إن المشترين الذين يستخدمون الصناديق الجديدة المتداولة بالبورصة هم مستثمرون تقليديون، يرون في ((البيتكوين)) وسيلة لتنويع الاستثمارات، لكنهم ليسوا مؤمنين بها حقاً. قد تظن أن من يؤمنون بالعملة ليسوا راضين عن هيمنة المؤسسات المالية التقليدية العالمية على عملتهم المشفرة الفوضوية، التي يتمثل سبب وجودها في مراوغة مثل هؤلاء الوسطاء وإتاحة شكل من أشكال النقود يتسم بكونه غير مركزي، ومقاوماً للرقابة.

لكنك ستكون مخطئاً إن ظننت ذلك، فقد نشر أحد الحسابات المهتمة بالعملات المشفرة، والذي يحظى بمتابعة كبيرة على موقع ((إكس)): ((تنفد عملات بيتكوين من أقسام التداول خارج البورصة. لهذا نحن متحمسون للغاية. ويبدأ الخوف المؤسسي من فوات الفرصة حيث يتوقع البعض أن تبلغ العملة 100 ألف دولار قريباً)). وقال بيتر ماكورميك مؤخراً على بودكاست ((ما فعلته بيتكوين)): ((أصبحت مشجعاً للصناديق المتداولة في البورصة، لأن كل من لديه نوع من أنواع الانكشاف عليها صار مُحفزاً ليكون عضواً بفريق البيتكوين)). وأضاف: ((دعونا نقول إنه من الجيد أن ترى لاري فينك، الرئيس التنفيذي لدى بلاك روك، في صفك. هذا هو الأمر الرائع بشأن البيتكوين، فكافة الحوافز تصطف مع بعضها بعضاً)).

هو مصيب بالطبع، فعندما يكون شيء ما مدعوماً بالاعتقاد فيه، فأنت بحاجة لأكبر عدد ممكن من المعتقدين، بيد أن هذا لا يسلط الضوء على ما يحفز الناس فعلاً، ليكونوا منتمين لـ((فريق البيتكوين)).

ولا تؤمن المؤسسات الاستثمارية، التي تدخل هذه السوق بأن ((البيتكوين)) هي مستقبل المال، ولا أنها ستحدث ثورة في النظام المالي أو تسقطه، فهذه الشركات هي النظام المالي في حد ذاته. تشتري هذه المؤسسات ((البيتكوين)) لاعتقادها في قدرتها على الحصول على عوائد إضافية باستثمارهم فيها. علاوة على ذلك لا ينتمي فينك حقاً إلى ((فريق البيتكوين)) على الإطلاق، فقد صرح فقط بأنه يرى ((قيمة)) في صندوق ((إيثيريوم)) متداول في البورصة، لكن تكمن الحقيقة في أن قبول عالم التمويل التقليدي للعملات المشفرة ملؤه النفاق، تماماً كما هو الحال مع قبول عالم العملات المُشفرة للمؤسسات الاستثمارية. سمعت واحداً من المذيعين في بودكاست أخرى تركز على ((بيتكوين، وهي ((ذا وولف أوف أول ستريتس))، يقول إن ((التمويل التقليدي منحل، شأنه شأن مجتمع العملات المُشفرة))، والأمر، مع الأسف، ليس غير مبرر تماماً.

ومع بروز صناديق ((بيتكوين)) المتداولة في البورصة، ينهار تماماً الفاصل، الذي كان واضحاً نسبياً يوماً ما، بين عالم العملات المشفرة والتمويل التقليدي، وكشف عالم التمويل التقليدي خواء الحديث عن تعلم دروس المستفادة من الأزمة المالية، وأظهر أنه ما زال جشعاً مثلما كان دائماً، شأنه شأن عالم العملات المشفرة.

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