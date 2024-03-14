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استدعاء 170 ألف سيارة كهربائية من هيونداي وكيا

3/14/2024 7:16:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم شركتا هيونداي موتور، وكيا كورب، الكوريتان الجنوبيتان لصناعة السيارات، استدعاء نحو 170 ألف سيارة كهربائية، لمعالجة خطأ في برنامج نظام الشحن.

وأفادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أن 232 ألف سيارة من 12 طرازاً من شركات هيونداي موتور وكيا وستيلانتس كوريا وتسلا كوريا، ستخضع للاستدعاء بسبب عيوب تصنيع. من بين هذه السيارات، وجدت أخطاء برمجية في نظام الشحن المتكامل في 169932 سيارة من شركتي هيونداي وكيا، منها 113916 سيارة من طرز هيونداي أيونيك 5، وأيونيك 6، وسيارات جينيسيس جي في 60، وجي في 70، وجي في 80 الكهربائية، و56016 سيارة كيا إي في 6.

وأوضحت الوزارة بأن الخطأ قد يمنع المركبات من الشحن بالجهد المنخفض، ما يؤدي إلى احتمال توقف المركبات أثناء القيادة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أنه سيتم استدعاء 61131 سيارة من طراز هيونداي أفانتي، بسبب ضعف إضاءة المصابيح الأمامية. وفقاً للوزارة، وُجد أن 527 سيارة جيب شيروكي من إنتاج مجموعة ستيلانتس مزودة بمصابيح خلفية أعلى من المعيار، واكتشفت مشاكل في البطاريات عالية الجهد في 148 وحدة جيب رانجلر كهربائية هجين. كما تم اكتشاف أن أصوات التحذير عند وجود مشاة لا تنشط في 136 سيارة من طراز تسلا موديل 3، خلال القيادة بسرعة منخفضة، أو الرجوع للخلف.

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