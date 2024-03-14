ارتفاع سعر سيارة «ترابانت» الألمانية بعد 60 عاماً

قبل انتهاء الحرب الباردة وانهيار جداربرلين عام 1989، اعتاد الأجانب الذين يزورون برلين الشرقية، على الابتسام بسخرية، وهم يرون السيارة الصغيرة ذات الرائحة السيئة، ترابانت، التي تحولت في ما بعد إلى رمز لانهيار جدار برلين.

لكن الآن، وبعد مرور أكثر من 60 عاماً على ظهورها لأول مرة، هناك بعض المتحمسين الذين يدفعون مبالغ مالية لشراء سيارة من هذا الطراز.

ويقول جيرد هاينمان الخبير في شركة بي.بي.إي أوتوموتيف للاستشارات، إن ((متوسط سعر السيارة ترابي 601 ذات الحالة الجيدة، ارتفع إلى حوالي 7300 يورو، وما زالت قيمتها ترتفع)).

واستمر بيع السيارة حتى عام 1991، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 2.8 مليون سيارة. وتشير الأرقام إلى ارتفاع عدد سيارات ترابي 601 منذ 10 سنوات. وفي عام 2014، كان هناك 32.3 ألف سيارة مسجلة من هذا الطراز، ثم ارتفع الرقم إلى 40 ألف سيارة في العام الماضي.

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