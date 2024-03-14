4.54 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية بنهاية فبراير

ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية نهاية شهر فبراير الماضي، إلى نحو 4.54 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات دولار في نهاية يناير من العام الجاري، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات الصندوق لشهر فبراير، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وصل إلى 775.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 198.8 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية ((تداول)) نحو 2.983 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 165.8 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 143.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 66.7 مليار دولار، وبورصة مصر 64.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.7 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان 24.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18 مليار دولار، وبورصة تونس 7.7 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.68 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.38 مليارات دولار.

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