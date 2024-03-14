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2.48 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

3/14/2024 7:16:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت التعاملات القوية في السوق العقاري في دبي، بدعم جاذبية الإمارة للأعمال ومكانتها كوجهة للمستثمرين.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.48 مليار درهم تمت عبر 789 صفقة.

وتم تسجيل 645 مبايعة، بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و491 مبايعة لوحدات سكنية و77 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، لصفقة بيع أرض في منطقة الحبية 4 بقيمة 103 ملايين درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع قطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها بقيمة 73 مليون درهم.

وسجلت الرهون 331 مليون درهم عبر 103 معاملات، منها 21 رهناً لأراض، و63 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 77.8 مليون درهم. وبالنسبة للهبات، شهدت الإمارة تسجيل 41 هبة بقيمة 58.8 مليون درهم، أمس.

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