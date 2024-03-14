دبي تستقطب 1.77 مليون زائر في يناير بنمو 21 %

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي بدعم من زيادة التدفقات السياحية، ونشاط حركة الطيران، وزيادة الفعاليات والأنشطة، التي تم تنظيمها في الإمارة، حيث أظهرت البيانات الشهرية أن دبي استقبلت خلال شهر يناير الماضي أكثر من 1.77 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، والتي سجلت فيها 1.47 ملايين زائر. وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهر يناير الماضي نحو 3.84 ملايين ليلة فندقية بنمو 6%، مقارنة بـ3.64 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.8 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال شهر يناير إلى 643 درهماً، مقارنة بـ 603 دراهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 10 %، ليصل إلى 535 درهماً مقارنة بـ 484 درهماً في يناير 2023.

وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 150.4 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 823 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 2%، واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35 % بإجمالي عدد الغرف بـ 51.63 ألف غرفة ضمن 153 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 195 فندقاً تضم 43.45 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 275 فندقاً تضم نحو 28.89 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال شهر يناير إلى 83.2%، مقارنة مع 80.3%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 87%، مقابل 84% للشقق الفخمة، وبنفس المستوى سجلت الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم نسبة 84%، فيما حققت الفنادق من فئة 4 نجوم نسب إشغال بلغت 85 % والفنادق من فئة 5 نجوم 80 %.

ترتيب

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 18 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهر يناير الماضي بما يعادل 327 ألف زائر، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 18 % بما يعادل 311 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـ 17 %، بنحو 294 ألف زائر، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ15 % بنحو 262 ألف زائر، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 211 ألف زائر، و8 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 149 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكتين نحو 115 ألف زائر بما يعادل 6%، 4% من أفريقيا بنحو 71 ألف زائر و 2% من أستراليا بنحو 33 ألف زائر.

وبحسب مصادر متخصصة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة فإن دبي رسخت مكانتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والأعمال والتسوق، ما يشجع تدفق الزوار، موضحين أن العودة القوية للفعاليات والمعارض تزيد الزخم السياحي للإمارة، والذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية، خلال الأشهر المقبلة.

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