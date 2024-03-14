سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 5.3 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ 0.73 %، أو ما يعادل 31.1 نقطة، مسجلاً مستوى 4290.34 نقطة، ليربح السوق نحو 5.3 مليارات درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 721.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 726.8 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((تعليم القابضة)) ارتفاعات 18 سهمًا بسوق دبي، في حين استحوذ سهم ((جي إف إتش المالية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق للجلسة الثانية على التوالي، بقيمة جاوزت 121.6 مليون درهم، تعادل 25.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 472.9 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم ((ديار للتطوير)) 2.76 %، و((إعمار للتطوير)) 2.4 %، و((أمان)) 2.1 %، و((الإمارات دبي الوطني)) بأكثر من 2 %، و((إعمار العقارية)) 0.61 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 71.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 177.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 106 ملايين درهم.

من جهة أخرى، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ 0.12 %، إلى مستوى 9255.06 نقطة، في جلسة أمس، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 199.4 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة))، جاذباً 96.4 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 78.2 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم بالمز الرياضية 13.1 %، والشارقة للأسمنت 9.8 %، وأدنوك للحفر 4.6 %، ومجموعة أغذية 3.6 %، والدار العقارية 1.4 %.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 10.3 مليارات درهم، في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.591 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.601 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و726.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و472.88 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 503.65 ملايين سهم، عبر تنفيذ 25.4 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز