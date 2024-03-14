ماكرون لا يستبعد مجدداً إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً، أنه لا يستبعد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا للحيلولة دون انتصار روسيا.

وقال ماكرون في حديث لقناتي تي إف 1 وفرانس 2 مساء الخميس: "جميع الخيارات مطروحة.. لكي تحقق السلام في أوكرانيا، لا يمكن أن تكون ضعيفاً".

وأضاف ماكرون: "يجب أن ننظر إلى الوضع بعقلانية، وأن نقول بعزم وإرادة وشجاعة إننا مستعدون لاستخدام الوسائل الضرورية لتحقيق هدفنا المتمثل في ضمان عدم انتصار روسيا في الحرب".

وقال ماكرون إنه بما أن روسيا لا تضع أي قيود على حربها العدوانية ضد أوكرانيا، فإن الغرب ليس مضطراً إلى فرض أي قيود على دعمه لأوكرانيا مقدماً.

وذكر الرئيس الفرنسي أن "الطرف الوحيد الذي سيكون مسؤولاً هو النظام في الكرملين، وليس نحن..

لن نقود هجوماً أبداً، ولن نأخذ زمام المبادرة أبداً، لأن فرنسا قوة سلام".

وقال ماكرون: "إذا انتصرت روسيا، فإن حياة الفرنسيين ستتغير..

لن يكون لدينا أمن في أوروبا"، مضيفاً أن شهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي قد لا تتوقف عند أوكرانيا.

وأشار ماكرون إلى أن "الرغبة في السلام اليوم تعني عدم السماح بسقوط أوكرانيا".

وجاء حديث ماكرون قبيل اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين غداً الجمعة.

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