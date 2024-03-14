Friday, 15 March 2024 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا مع توقع فوز بوتين

3/14/2024 7:16:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأ سكان الشرق الأقصى الروسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة في غياب معارضة فعلية، في وقت تزيد أوكرانيا هجماتها عبر الحدود.

وفتح أول
مراكز الاقتراع، الجمعة، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 20 ت غ الخميس) في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تختتم الأحد عند الساعة 20,00 (الساعة 18,00 ت غ) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.

ونظراً لفارق التوقيت، يبدأ سكان الشرق الأقصى في التصويت فيما يكون سكان الجزء الغربي من البلد الذي يضم إحدى عشرة منطقة زمنية يتجهزون للنوم.

ومن المقرر إجراء التصويت على مدى ثلاثة أيام، وينظم أيضاً في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا وفي ترانسدنيستريا، وهي منطقة انفصالية موالية لروسيا في مولدافيا.

قبيل بدء التصويت، حثّ فلاديمير بوتين الذي تولى السلطة قبل 24 عاما، مواطنيه على عدم "الانحراف عن المسار" والتصويت "وطنياً" في هذه الأوقات "الصعبة".

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته ثلاثة مرشحين لا يعارضون الحرب في أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14032024000110011019ID1107979772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث