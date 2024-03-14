مكتب نتنياهو: موقف حماس الجديد من الهدنة مازال غير واقعي
التاريخ
3/14/2024 7:16:36 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مقترح هدنة جديداً في قطاع غزة قدمته حركة (حماس) إلى الوسطاء اليوم الخميس، ما يزال مستنداً إلى "مطالب غير واقعية".
وذكر البيان أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع غداً الجمعة.
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