مكتب نتنياهو: موقف حماس الجديد من الهدنة مازال غير واقعي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مقترح هدنة جديداً في قطاع غزة قدمته حركة (حماس) إلى الوسطاء اليوم الخميس، ما يزال مستنداً إلى "مطالب غير واقعية".

وذكر البيان أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع غداً الجمعة.

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