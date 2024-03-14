مصدر: رد حماس على إطار صفقة الرهائن معقول

نقل وسطاء قطريون إلى الطاقم التفاوضي الإسرائيلي رداً رسمياً من حماس على الإطار الأحدث لصفقة الرهائن، بحسب إذاعة كان العامة الإسرائيلية.

وقالت "كان" أن الرد يتضمن قائمة طلبات وصفها مصدر مطلع بأنها "معقولة" وتشير إلى تقدم إيجابي في المحادثات.

وأضاف المصدر "يمكن التوصل إلى اتفاق ".

وسوف يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً ظهر غد الجمعة ليناقش رد حماس.

كانت حركة "حماس" قد أعلنت مساء الخميس، أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر تصوراً شاملاً لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان: "في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".

وأضافت:"كما يشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، وقالت: "ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو أعرب في وقت سابق الخميس، عن تفاؤله بشأن تغير موقف قطر وتأثيره الإيجابي في العملية الجارية للتوصل إلى حل لما يجري فى قطاع غزة.

وبحسب موقع "آى 24" الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى "تأثير الضغوط الدولية، وخاصة القطرية، في حماس".

وقال نتنياهو: بدأت قطر تمارس ضغوطًا ملموسة على حماس. وأكد أن هذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها وتعتبر تطورًا إيجابيًا في مسار المفاوضات.

وأكد نتنياهو على التزامه بإعادة جميع المختطفين والمفقودين، مشيرًا إلى استعداده للمضي قدمًا حتى في حال كانت المفاوضات تتطلب عدة مراحل.

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