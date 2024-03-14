مقتل وإصابة العشرات في استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين ينتظرون مساعدات

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، الخميس، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح عندما استهدفت القوات الإسرائيلية تجمعاً لفلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.

وأفاد البيان بوصول 11 جثة و100 جريح إلى مستشفى الشفاء حتى الآن.

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