مقتل وإصابة العشرات في استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين ينتظرون مساعدات

مقتل وإصابة العشرات في استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين ينتظرون مساعدات
التاريخ
3/14/2024 7:16:36 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، الخميس، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح عندما استهدفت القوات الإسرائيلية تجمعاً لفلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.
وأفاد البيان بوصول 11 جثة و100 جريح إلى مستشفى الشفاء حتى الآن.
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