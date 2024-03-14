كوزمين: إصابة كاتانيتش صدمتني

أكد المدير الفني لفريق الشارقة أنه أصيب بصدمة كبيرة للإصابة القوية التي تعرض لاعب فريق كاتانيتش في مباراة النصر، وتسببت بعد ذلك في طرده من الملعب، وقال كوزمين في تعليقه بعد المباراة: "أصبت بخيبة أمل كبيرة لإصابة اللاعب كاتانيتش بعد تدخل عنيف يهدد مشوار لاعب عمره 19 سنة، وهذه الموقف سبب لي ألم داخل نفسي وأتمنى الا تكون اصابته لا تؤثر على مستقبله وهو لاعب شاب وواعد".



وأضاف كوزمين: "بالنسبة لطردي من المباراة فهو تكرار لما حدث لي في مباراة الجزيرة وفي مباراة السوبر ايضاً، وسبب طردي كان بعد توجيهي سؤال فقط، ولم أتوقع ان يكون الرد هو طردي مباشرة، انا اتحمل خطأي واعتذر عنه، ولكن لابد ان أدافع عن فريقي ولا اتعمد في دفاعي

ازعاج أي شخص، ولكن أكثر ما أزعجني تعامل الحكم معي بعبارة (أطلع بره)، في وقت كنت متوتر جراء الإصابة الكبيرة التي تعرض لها لاعب فريقي، والمهم بالنسبة لي ألا أخسر لاعب بغض النظر عن النتيجة".

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