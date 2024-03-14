كوزمين: إصابة كاتانيتش صدمتني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المدير الفني لفريق الشارقة أنه أصيب بصدمة كبيرة للإصابة القوية التي تعرض لاعب فريق كاتانيتش في مباراة النصر، وتسببت بعد ذلك في طرده من الملعب، وقال كوزمين في تعليقه بعد المباراة: "أصبت بخيبة أمل كبيرة لإصابة اللاعب كاتانيتش بعد تدخل عنيف يهدد مشوار لاعب عمره 19 سنة، وهذه الموقف سبب لي ألم داخل نفسي وأتمنى الا تكون اصابته لا تؤثر على مستقبله وهو لاعب شاب وواعد".
وأضاف كوزمين: "بالنسبة لطردي من المباراة فهو تكرار لما حدث لي في مباراة الجزيرة وفي مباراة السوبر ايضاً، وسبب طردي كان بعد توجيهي سؤال فقط، ولم أتوقع ان يكون الرد هو طردي مباشرة، انا اتحمل خطأي واعتذر عنه، ولكن لابد ان أدافع عن فريقي ولا اتعمد في دفاعي
ازعاج أي شخص، ولكن أكثر ما أزعجني تعامل الحكم معي بعبارة (أطلع بره)، في وقت كنت متوتر جراء الإصابة الكبيرة التي تعرض لها لاعب فريقي، والمهم بالنسبة لي ألا أخسر لاعب بغض النظر عن النتيجة".
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