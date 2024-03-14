محمد بن راشد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الخميس)، عدداً من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.



وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية وأن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيد الشهر الفضيل وغيره من المناسبات، على دولتنا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وخلال اللقاء، تجاذب سموه

مع الحضور أطراف الحديث حول ترسيخ قيم العطاء وعمل الخير خلال الشهر الفضيل، داعياً سموه جميع فئات المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات إلى توجيه الطاقات للعمل الخيري والإحسان، والعمل على مضاعفة العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة العطاء والتسامح بين أبناء الإمارات، مؤكداً سموه حرص القيادة على ترسيخ هذه الروح لتظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال.





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