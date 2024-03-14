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حمدان بن محمد: شكراً فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج

3/14/2024 7:16:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
شكره لفريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج.

ونشر سموه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، فيديو للشاب المواطن عبدالله البدواوي من فريج حتا، الذي رفع اليوم الأذان لصلاة المغرب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمهنئين بالشهر الفضيل في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.

وقال سموه في تدوينة: "عبدالله البدواوي من فريج حتا، رفع اليوم الأذان لصلاة المغرب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمهنئين بالشهر الفضيل في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي".

وأضاف: "نشكر فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج".

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