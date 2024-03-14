70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Amman Net) أدى عشرات آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، وحوّلت المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب الملك فيصل والغوانمة والحديد.
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