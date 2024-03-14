نتنياهو لعائلات الأسرى: لم نتلقى رداً حقيقياً من حماس

نتنياهو لعائلات الأسرى: لم نتلقى رداً حقيقياً من حماس
التاريخ
3/14/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنّ حكومته لم تتلق "ردًا حقيقيًا" حتى الآن من حركة "حماس" بشأنّ صفقة تبادل الأسرى.
وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلي عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "حتى هذه اللحظة لم يردنا رد حقيقي من حماس بشأنّ صفقة تبادل تشمل أبناءكم".
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