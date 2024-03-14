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نتنياهو لعائلات الأسرى: لم نتلقى رداً حقيقياً من حماس

3/14/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنّ حكومته لم تتلق "ردًا حقيقيًا" حتى الآن من حركة "حماس" بشأنّ صفقة تبادل الأسرى.
وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلي عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "حتى هذه اللحظة لم يردنا رد حقيقي من حماس بشأنّ صفقة تبادل تشمل أبناءكم".

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