الارصاد : امطار متفرقة على هذه المناطق يوم الجمعة
التاريخ
3/14/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الجمعة باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.
التحذيرات
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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