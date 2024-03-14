Friday, 15 March 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الارصاد : امطار متفرقة على هذه المناطق يوم الجمعة

3/14/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الجمعة باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.

التحذيرات
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

MENAFN14032024000208011052ID1107979712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث