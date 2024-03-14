متظاهرون يقتحمون مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية

متظاهرون يقتحمون مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
التاريخ
3/14/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، احتجاجا على انحياز الصحيفة لـ"إسرائيل" في الحرب المستمرة على قطاع غزة.
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