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روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا

3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا ومنعهم من دخول الأراضي الروسية، بسبب مشاركتهم في أعمال مناهضة لموسكو.

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