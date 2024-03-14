روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا

روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا
التاريخ
3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا ومنعهم من دخول الأراضي الروسية، بسبب مشاركتهم في أعمال مناهضة لموسكو.
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