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الملك يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الطيب بوفاة الحاج علي احمد شحادة الطيب، وإلى آل أبو غيداء بوفاة حسن محمد أبو غيداء، شقيق الوزير الأسبق المهندس حسني أبو غيداء.
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس، بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته.

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