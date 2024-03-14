الملك يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الطيب بوفاة الحاج علي احمد شحادة الطيب، وإلى آل أبو غيداء بوفاة حسن محمد أبو غيداء، شقيق الوزير الأسبق المهندس حسني أبو غيداء.
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس، بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته.
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