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محافظ المفرق يتفقد الأسواق التجارية في قضاء السرحان

3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس مجلس المحافظة المحامي صالح الخشمان اليوم الخميس الأسواق والمحال التجارية في قضاء السرحان .


وقال النجادا في تصريح، إن هذه الجولة الميدانية جاءت بهدف الاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً الحرص على ديمومة تأمين السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل وبالأسعار المناسبة.

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