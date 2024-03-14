محافظ المفرق يتفقد الأسواق التجارية في قضاء السرحان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس مجلس المحافظة المحامي صالح الخشمان اليوم الخميس الأسواق والمحال التجارية في قضاء السرحان .
وقال النجادا في تصريح، إن هذه الجولة الميدانية جاءت بهدف الاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً الحرص على ديمومة تأمين السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل وبالأسعار المناسبة.
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