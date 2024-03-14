البرلمان الأوروبي يدين تعطيل الاحتلال وصول المساعدات إلى غزة

البرلمان الأوروبي يدين تعطيل الاحتلال وصول المساعدات إلى غزة
التاريخ
3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدّق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدين بشدة تعطيل الاحتلال الإسرائيلي، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وندد البرلمان الأوروبي، "بمهاجمة إسرائيل قوافل الإغاثة"، داعيا إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار".
MENAFN14032024000208011052ID1107979705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.