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سيناتور أمريكي يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، الخميس، إنه يتعين على "تل أبيب" إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

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