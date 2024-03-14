سيناتور أمريكي يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

سيناتور أمريكي يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل
التاريخ
3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، الخميس، إنه يتعين على "تل أبيب" إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
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