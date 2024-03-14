إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة

إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة
التاريخ
3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنه لا يزال هناك 4 إلى 6 آلاف مقاتل من حركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة.
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