نتنياهو: الضغوط الدولية لن تثنيني عن التحرك في رفح
التاريخ
3/14/2024 7:08:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت معاريف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك ضغوطا دولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال نتنياهو "أرفض تلك الضغوط وسأذهب إلى هناك للقضاء على حماس" .
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