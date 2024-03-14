30 شهيدًا بنيران إسرائيلية استهدفت غزيين ينتظرون المساعدات

30 شهيدًا بنيران إسرائيلية استهدفت غزيين ينتظرون المساعدات
التاريخ
3/14/2024 7:08:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، إن 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.
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