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30 شهيدًا بنيران إسرائيلية استهدفت غزيين ينتظرون المساعدات

3/14/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، إن 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

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