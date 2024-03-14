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الحوثيون: نتجه لمنع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال من المحيط الهندي

3/14/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، أن جماعته تتجه إلى منع عبور السفن المرتبطة بـ"العدو الصهيوني" من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.
وقال الحوثي -في كلمة متلفزة للحوثي بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة-: سنمنع عبور السفن المرتبطة بالعدو من المحيط الهندي لرأس الرجاء الصالح.

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