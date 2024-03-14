الحوثيون: نتجه لمنع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال من المحيط الهندي
التاريخ
3/14/2024 7:08:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، أن جماعته تتجه إلى منع عبور السفن المرتبطة بـ"العدو الصهيوني" من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.
وقال الحوثي -في كلمة متلفزة للحوثي بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة-: سنمنع عبور السفن المرتبطة بالعدو من المحيط الهندي لرأس الرجاء الصالح.
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