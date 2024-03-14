عقوبات أميركية على أفراد وكيانات إسرائيلية

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات إسرائيلية
التاريخ
3/14/2024 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية على صلة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات فرضت على موقعين استيطانيين وثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية.
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