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عقوبات أميركية على أفراد وكيانات إسرائيلية

3/14/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية على صلة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.


وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات فرضت على موقعين استيطانيين وثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية.


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