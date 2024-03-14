بدء استقبال الطلبات الأولية لدعم البحث العلمي والابتكار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals) لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2024 وذلك ابتداءً من اليوم الخميس ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الأحد الموافق (21-4-2024).ويأتي ذلك ضمن الأولويات الوطنية المقررة لهذا العام، وعلى الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي الإلكتروني من خلال الرابط الالكتروني () في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجود على الموقع الالكتروني للصندوق () علماً بأن الأولويات البحثية الوطنية لهذا العام هي كالآتي:تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:1. توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ في الأمراض الفيروسية والبكتيرية ومدى انتشارها واتخاذ التدابير الوقائية بشأنها.2. توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ في الاحوال الجوية وحماية البيئة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي.



3. تطبيقات ذكية للحد من الازدحامات المرورية.

4. تطبيقات ذكية للكشف عن مستوى الهدر في المياه والحد منه.

5. تصميم وتطوير مدن ذكية وربطها بالخدمات الحكومية.

6. مكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني: التحديات والحلول التكنولوجية.

7. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مكافحة الجريمة والتهريب وتعزيز أمن ومراقبة الحدود.

8. تطوير تطبيقات ذكية لزيادة التثقيف الصحي والاقتصادي وتوفير خدمات تكنولوجية للإقلاع عن التدخين.

9. تكنولوجية مبتكرة للإقلاع عن التدخين وتنفيذ التشريعات والأنظمة.

. تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:

1. أساليب عصرية لاستخلاص الثروات المعدنية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية.

2. الهندسة المقتصدة والاقتصاد التدويري ذو الإنتاج الموجه وإدارة المخلفات.

3. تصميم وإنتاج المواد الحيوية والنانوية والمركبة والذكية في مجالات مستجدة.

4. تطوير طرق تكنولوجية حديثة في مجالات المياه، والزراعة، والطاقة المستدامة.

5. تصميم وتطبيق النمذجة الحسابية او التوأمة الرقمية في التطبيقات الهندسية.

وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضمن المحاور التالية:

1. طرق حديثة لتحسين واستدامة عمليات الإغاثة الإنسانية.

2. تطوير آليات الإعلام العلمي في المؤسسات الإعلامية الأردنية.

3. التنمر والعنف الالكتروني: التحديات والحلول.

4. ابتكار برامج تعليمية وتأهيلية في إدماج المعاقين في المجتمع.

5. اكتشاف مناطق اثرية وسياحية جديدة في الأردن والترويج العلمي لها ورقمنة المواقع الأردنية على الخارطة العالمية السياحية.

6. التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة

7. استراتيجيات ريادة الأعمال ونماذجها.

8. دراسة وتطوير الأطر القانونية والتشريعية للرقمنة الالكترونية.

9. آليات مبتكرة للحد من العوامل المحفزة على التدخين عند الشباب.

وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وذلك ضمن المحاور العلمية، التالية:

1. دراسة واكتشاف التغيرات الجينية والمرتبطة بالاضطرابات النفسية المرضية وتحديد أهداف علاجية على المستوى الجزيئي.

2. دراسة المتغيرات الجينية التي تسهم في المخاطر الموروثة لمرض السكري النوع الثاني والسمنة وتحديد أهداف علاجية على المستوى الجزيئي.

3. الطب الشخصي والرعاية الصحية في الأردن لأمراض مثل الامراض القلبية الوعائية والأمراض الاستقلابية والسكري.

4. دراسة جينومية لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وسياسات السيطرة على العدوى في المستشفيات الأردنية.

5. الخلايا الجذعية العلاجية وتطوير طرق بيولوجية جزيئية للتداخل مع الطفرات الجينية مثل تقنية (crispr, recombinant DNA).



6. التغيرات الجينية في المجتمع الأردني وعلاقتها بالإدمان والإقلاع عن التدخين.

. تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الأساسية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:



1. الدراسات الجينية والجزيئية ذات الطابع البيئي والوراثي.

2. البحوث المتعلقة باستغلال الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية او حرارية وتطوير الخلايا الكهروضوئية وخلايا الوقود.

3. تطوير المبلمرات ذات الاهمية وتطبيقات العملية.

4. استخدام تكنولوجيا العلوم الخضراء وتطبيقاتها للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المجتمع.

5. تحضير ودراسة مواد جديدة في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته.

6. الأبحاث التطبيقيَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة او العلميَّة او الصناعية أو تلك التي تُعَّد اضافةً نوعيَّة للمعرفة في حقول العلوم الأساسيَّة.

7. استخدام تقنيات حديثة في إدارة الكوارث الطبيعية.

كما تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم المياه والبيئة والطاقة، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:

1. تحليل ودراسة التغير المناخي وآثاره على مصادر المياه والبيئة وطرق التعامل معه.

2. استخدام مصادر المياه غير التقليدية.



3. حلول مبتكرة في مجال المياه والبيئة لمواجهة الأزمات.

4. طرق عصرية لتخزين الطاقة وتحسين كفاءتها.

5. الشبكات الذكية وإدارة الطاقة.

6. استخدام طاقة الهيدروجين الأخضر.

7. الإدارة الذكية للمياه والبيئة.

و تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الزراعية والبيطرية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:

1. تطوير تقنيات وأدوات ترفع كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي ومعالجة المياه العادمة والزراعية وإعادة استخدامها في الزراعة.

2. انتخاب سلالات حيوانية ونباتية عالية الإنتاجية متأقلمة مع البيئة المحلية.

3. تطوير المصادر العلفية وإيجاد مصادر أعلاف بديلة.

4. تعزيز وتطبيق منهجيات الأمن الغذائي (الحيواني والنباتي) في المملكة.

5. سلامة الأغذية وسلاسل الغذاء.

6. تطوير نوافذ تسويقية تعتمد أساليب حديثة مثل التتبع الرقمي.

7. أمراض الثروة الحيوانية والنباتية ضمن مفهوم الصحة الواحدة.

8. دراسة جينومية لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الحيوانات ودراسة خطورة انتقالها للإنسان.