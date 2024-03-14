Thursday, 14 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لتجنيب السائقين القيادة بسرعة .. الدوريات الخارجية تنفّذ مبادرة فطّر صائماً - صور

3/14/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إن إدارة الدوريات الخارجية نفذت، اليوم الخميس، مبادرة "فطر صائما"، على الطرق الخارجية، بهدف تجنيب السائقين القيادة بسرعة في وقت الإفطار.


ونشرت المديرية عبر صفحتها على "فيسبوك" صوراً بينت قيام الدوريات الخارجية على مختلف الطرق بتوزيع وجبات إفطار على السائقين المارين في وقت المغرب.


وتهدف المبادرة لإعلاء معاني التكافل في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تجنيب بقاء السائقين بدون إفطار.














MENAFN14032024000208011052ID1107979274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث