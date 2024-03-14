لتجنيب السائقين القيادة بسرعة .. الدوريات الخارجية تنفّذ مبادرة فطّر صائماً - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إن إدارة الدوريات الخارجية نفذت، اليوم الخميس، مبادرة "فطر صائما"، على الطرق الخارجية، بهدف تجنيب السائقين القيادة بسرعة في وقت الإفطار.



ونشرت المديرية عبر صفحتها على "فيسبوك" صوراً بينت قيام الدوريات الخارجية على مختلف الطرق بتوزيع وجبات إفطار على السائقين المارين في وقت المغرب.



وتهدف المبادرة لإعلاء معاني التكافل في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تجنيب بقاء السائقين بدون إفطار.

























