لتجنيب السائقين القيادة بسرعة .. الدوريات الخارجية تنفّذ مبادرة فطّر صائماً - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إن إدارة الدوريات الخارجية نفذت، اليوم الخميس، مبادرة "فطر صائما"، على الطرق الخارجية، بهدف تجنيب السائقين القيادة بسرعة في وقت الإفطار.
ونشرت المديرية عبر صفحتها على "فيسبوك" صوراً بينت قيام الدوريات الخارجية على مختلف الطرق بتوزيع وجبات إفطار على السائقين المارين في وقت المغرب.
وتهدف المبادرة لإعلاء معاني التكافل في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تجنيب بقاء السائقين بدون إفطار.
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