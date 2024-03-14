واشنطن بوست: ما يحدث في غزة فوضى من صُنع إسرائيل

واشنطن بوست: ما يحدث في غزة فوضى من صُنع إسرائيل
التاريخ
3/14/2024 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي رفيع أن ما يحدث في غزة فوضى من صُنع إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن تل أبيب هي التي تتحمل مسؤولية المجاعة الجماعية في قطاع غزة.
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