Thursday, 14 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخيرية الأردنية الهاشمية: تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة - صور

3/14/2024 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لغزة.


ونشرت الهيئة صوراً لطائرة المساعدات عبر "منصة إكس" وكتبت :" أرسلنا اليوم طائرة مساعدات انسانية جديدة لأهلنا في غزة وبدعم من منظمة الخير البريطانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".










MENAFN14032024000208011052ID1107979272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث