الخيرية الأردنية الهاشمية: تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة - صور

الخيرية الأردنية الهاشمية: تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة - صور
التاريخ
3/14/2024 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لغزة.
ونشرت الهيئة صوراً لطائرة المساعدات عبر "منصة إكس" وكتبت :" أرسلنا اليوم طائرة مساعدات انسانية جديدة لأهلنا في غزة وبدعم من منظمة الخير البريطانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".
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