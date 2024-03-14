الخيرية الأردنية الهاشمية: تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة - صور

ونشرت الهيئة صوراً لطائرة المساعدات عبر "منصة إكس" وكتبت :" أرسلنا اليوم طائرة مساعدات انسانية جديدة لأهلنا في غزة وبدعم من منظمة الخير البريطانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".

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