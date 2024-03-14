Thursday, 14 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الاقصى - مباشر

3/14/2024 3:12:40 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وسط عراقيل وحواجز للاحتلال الإسرائيلي، التي قيدت وصول عدد من المصلين.


وأدى شبان صلاتي العشاء والتراويح في الطرقات المحيطة بالأقصى، بعد منع الاحتلال دخولهم للصلاة في المسجد .
وعرقلت قوات الاحتلال دخول المصلين لأداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات عسكرية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.


MENAFN14032024000208011052ID1107979271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث