الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الاقصى - مباشر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وسط عراقيل وحواجز للاحتلال الإسرائيلي، التي قيدت وصول عدد من المصلين.
وأدى شبان صلاتي العشاء والتراويح في الطرقات المحيطة بالأقصى، بعد منع الاحتلال دخولهم للصلاة في المسجد .
وعرقلت قوات الاحتلال دخول المصلين لأداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات عسكرية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
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