عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية
التاريخ
3/14/2024 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد عبد الله مصطفى "السفاريني" (أبو مصعب) رئيسا للوزراء خلفا لمحمد اشتية.
MENAFN14032024000208011052ID1107979270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.