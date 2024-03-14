سموتريتش لأميركا : نتوقع ان تحترموا الديمقراطية الإسرائيلية

سموتريتش لأميركا : نتوقع ان تحترموا الديمقراطية الإسرائيلية
التاريخ
3/14/2024 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يتوقع أن "تحترم الولايات المتحدة أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية".
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