مقتدى الصدر: لا أشك بمحبة الملك للقضية الفلسطينية

مقتدى الصدر: لا أشك بمحبة الملك للقضية الفلسطينية
التاريخ
3/14/2024 3:12:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، إن الأردن ستتكفل بإيصال مساعدات العراق إلى غزة.
وقال الصدر، في تغريدة له عبر منصة (X)، "الأردن ستتكفل كما عهدناه بإيصالها إلى غزة الصمود وبرعاية مباركة من أخينا وابن عمنا ملك الأردن، الذي لا اشك بعشقه وبمحبته للقضية الفلسطينية وللشعب العراقي".
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