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مقتدى الصدر: لا أشك بمحبة الملك للقضية الفلسطينية

3/14/2024 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، إن الأردن ستتكفل بإيصال مساعدات العراق إلى غزة.


وقال الصدر، في تغريدة له عبر منصة (X)، "الأردن ستتكفل كما عهدناه بإيصالها إلى غزة الصمود وبرعاية مباركة من أخينا وابن عمنا ملك الأردن، الذي لا اشك بعشقه وبمحبته للقضية الفلسطينية وللشعب العراقي".

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