استقرار أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم تشهد أسعار الذهب عالمياً تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في منتصف العام.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2178.20 دولارا.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات.

وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في كانون الأول خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من الخميس، لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الاتحادي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في حزيران.

