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الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

3/14/2024 3:11:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.


ووفق التقارير، تراجع الإسترليني اليوم الخميس، بنسبة 0.33% أمام الدولار عند 1.2757 دولار، في حين ارتفع بنسبة 0.13 % مقابل اليورو عند 1.17.2 يورو.

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