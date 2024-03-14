الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو
التاريخ
3/14/2024 3:11:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.
ووفق التقارير، تراجع الإسترليني اليوم الخميس، بنسبة 0.33% أمام الدولار عند 1.2757 دولار، في حين ارتفع بنسبة 0.13 % مقابل اليورو عند 1.17.2 يورو.
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